Забавные портреты знаменитостей от худшего художника в мире В Италии живёт парень по имени Маттео Карта (Matteo Carta). Он работает свадебным фотографом, а в свободное время - он начинающий художник, пишущий портреты знаменитостей. Маттео публикует свои работы в своих аккаунтах в Twitter и Instagram, привлекая внимание весьма внушительного количества людей по всему миру.