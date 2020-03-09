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Вторник, 10.03.2020
Забавные портреты знаменитостей от худшего художника в мире
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Забавные портреты знаменитостей от худшего художника в мире

В Италии живёт парень по имени Маттео Карта (Matteo Carta). Он работает свадебным фотографом, а в свободное время - он начинающий художник, пишущий портреты знаменитостей. Маттео публикует свои работы в своих аккаунтах в Twitter и Instagram, привлекая внимание весьма внушительного количества людей по всему миру.
bugaga.ru
Фото: Instagram
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Улыбка, Знаменитости, Смех, Юмор, Позитив, Портреты, Курьезы, Приколы, Маттео Карта.
23:35 Пн, 9 Март 2020 Телеграф
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