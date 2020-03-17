Домашние питомцы, которые помогает по работе Для тех, кто привык работать в офисе, это весьма непривычно и ново: кому-то не хватает разговоров о погоде возле кофемашины, кому-то ─ настольного тенниса в перерыве, кому-то ─ бесплатных закусок. Тем не менее, есть в этом один важный плюс, который должен облегчить переход на новый режим работы. Это домашние питомцы. Владельцы кошек и собак публикуют фотографии своих новых "коллег", которые не оставляют их в одиночестве, всячески стараясь обратить на себя внимание, мешая работать и ложась где-то между клавиатурой и монитором, но так, что печатать совершенно невозможно.