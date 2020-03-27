Наши любимые домашние животные в самых смешных приколах

Наши домашние животные чаще других смешат нас и дарят нам улыбку. Не все могут успеть запечатлить тот момент, когда ваш котейка где-то начудил или смешно лежит. Мы собрали фото, которые успели сделать хазаева своих пушистых любимцев.
Почти каждый человек, который держит кота, знает, что им комфортно спать в самых неудобных на первый взгляд местах.
Примерно так, мы часто выглядим по утрам, когда нужно рано идти на работу.
Когда подруга неожиданно начала тебя снимать на телефон.
А здесь просто настроение каждого человека планеты, который уже третью неделю на карантине.
А здесь продолжение утра на карантине.