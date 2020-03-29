Подборка модных ляпов покупок с Алиэкспресс (Фото)

1 Алиэкспресс - прекрасное место для онлайн-покупок, особенно сейчас, когда многие магазины не работают. Также, покупая товары на китайских интернет-площадках, можно прилично сэкономить. Но важно внимательно читать отзывы и смотреть реальные фотографии лотов. Иначе может произойти то, что случилось с ребятами из этого материала. Девушка заказала в интернете сексуальное платье из легкой ткани, а получила вот это. Интересно, какой была ее первая реакция, когда она открыла свою посылку.

2 А в этом случае кто-то заказал красивое длинное платье с открытой спиной. Вот только оно оказалось не просто другого кроя, фасона и неправильного размера. Но и другого цвета.

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4 Правда, есть случаи и похуже. Вот это платье, например. На модели показан красивый наряд, идеально подчеркивающий фигуру и эффектно украшеный бусами. Но в реальности это изделие больше похоже на мешок в крапинку.

5 Похожий случай произошел у дамы, которая заказала в интернете комбинезон. Она ожидала получить стильный классический наряд. Но вместо него на почту пришло бесформенное нечто.

6 А как вам качество вот этого экземпляра? На примере, который опубликовал продавец, платье выглядит прекрасно. Оно выполнено из хорошего материала, отлично сидит на фигуре и имеет приятный пудровый оттенок. В реальности же оказалось, что это какая-то ночнушка, сшитая из самой дешевой подкладочной ткани.

7 А эта девушка решила рискнуть и купить в онлайн-магазине не просто наряд, а платье на свадьбу. Результат ее удивил. Правда, не совсем приятно. Нужно признать, что сам крой изделия и материалы оказались весьма неплохими. Но внутренний лиф, который должен быть еле заметным, производитель почему-то сделал похожим на две странных тарелки.

8 А вот с этим платьем все вышло гораздо хуже. Странного лифа тут нет, но все остальное однозначно оставляет желать лучшего.

9 А этому покупателю явно не осталось ничего, кроме как посмеяться над собственным заказом. Он хотел купить стильные серые кроссовки, но даже предположить не мог, что вместо них получит комнатные тапочки.

10 Вместо сексуального футуристичного комбинезона в интернете можно случайно купить костюм робота Вертера.

11 Или, рассчитывая получить симпатичный летний комплект с топом и шортиками, оказаться обладательницей странно сидящей пижамы.

12 Ну а это платье достойно какого-то специального Оскара для провальных интернет-товаров. Тут даже как-то проблематично что-либо комментировать. Стоит просто взглянуть на эту картину и молча сделать свои выводы.

13 Иногда провалы бывают не такими глобальными, но все равно обидными. Например, вот эта накидка очень похожа на ту, которая изображена на рекламном фото - тот же цвет, похожий крой, неплохой материал. Но вот размер продавец точно указал неверный.