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Понедельник, 30.03.2020
Лыжные маски, которые превращают людей в животных
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Лыжные маски, которые превращают людей в животных

Когда будете кататься на лыжах или сноуборде где-нибудь в швейцарских Альпах, не пугайтесь, если увидите проезжающего мимо волка, кошку или собаку с высунутым языком. Это тоже люди, просто вместо обычной лыжной маски они купили себе вот такие смешные и забавные балаклавы с реалистичным "животным" принтом. Причём, они не только имитируют морду животного, но ещё и с ушками, что не оставляет надевшему такую маску лыжнику ни единого шанса на то, что его примут за человека.
bugaga.ru
Фото: bugaga.ru
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Животные, Улыбка, Маски, Смех, Юмор, Позитив, Курьезы, Приколы, Лыжные маски.
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