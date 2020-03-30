Лыжные маски, которые превращают людей в животных Когда будете кататься на лыжах или сноуборде где-нибудь в швейцарских Альпах, не пугайтесь, если увидите проезжающего мимо волка, кошку или собаку с высунутым языком. Это тоже люди, просто вместо обычной лыжной маски они купили себе вот такие смешные и забавные балаклавы с реалистичным "животным" принтом. Причём, они не только имитируют морду животного, но ещё и с ушками, что не оставляет надевшему такую маску лыжнику ни единого шанса на то, что его примут за человека.