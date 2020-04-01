Прикольные демотивирующие картинки с щепоткой иронии и сарказма Большая коллекция демотиваторов для вашего и так отличного настроения в эту среду! Сегодня в выпуске: про хорошего менеджера, про устройство для удаления мошек с лобового стекла, про подарки на праздники, про парковку, про преломление Светы и многое другое!