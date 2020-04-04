"1 марта vs. 31 марта": забавный флешмоб-сравнение начала месяца и его конца

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Будем честны, друзья: этот март нас всех хорошенько помотал. Распространение коронавируса, экономические проблемы, негативные новости, карантин, неизвестность — всё это внезапно свалилось на голову человечества, разрушив привычный порядок вещей. В связи со всем произошедшем в Твиттере набирает популярность флешмоб "March 1st vs. March 31st" (1 марта vs. 31 марта), в котором люди при помощи двух фотографий показывают, до чего их довёл этот месяц. В основном они используют снимки актёров. И это жиза.