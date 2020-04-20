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У Вселенной другие планы: снимки из серии "ожидания против реальности"
Многие в современном обществе считают, что всем в нашей жизни управляет Вселенная. Но то ли у неё руки не дохододят, то ли она просто забыла, но иногда кажется, что ей полностью плевать на нас, и особенно на наши ожидания, потому как в 90% случаев мы получаем совсем не то, чего хотим. Хочешь вытянуть ноги на солнечном пляже — вытягиваешь их в гору грязного белья, заказал торт с диснеевской принцессой — получил красочного мутанта из детских кошмаров. Ну как тут не обидеться на Вселенную? Да никак, ведь это жизнь, а в ней всякое бывает, и иногда все эти ожидания против реальности могут рассмешить до слёз.
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