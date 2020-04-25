Бешеный фотошоп, или Люди, незнающие чувство меры Глядя на подобные фотографии, в очередной раз убеждаешься в том, что с появлением Интернета мир узнал, сколько на самом деле глупых людей живёт на нашей планете. И дело даже не в том, что они решили себя приукрасить, чтобы на фото выглядеть так, как они не выглядят и никогда не будут выглядеть в реальной жизни, а в том, что они наивно убеждены в том, что остальные поверят в эту чушь.