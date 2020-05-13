Лучше бы в магазин сходили: подборка неудачных онлайн-покупок

Интернет-пользователи иногда сталкиваются с разочарованием, заказывая товары у недобросовестных продавцов. Поэтому к выбору таковых нужно отнестись с максимальной осторожностью и вниманием.