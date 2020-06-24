Верный и преданный помощник и друг: но с этими песиками что-то пошло не так

Со времени своего приручения тысячи лет назад собаки стали верными и преданными помощниками человека во всём, будь то охота, защита дома или даже забота о детях. Их верность и интеллект завоевали место в сердце каждого человека. Но какими бы умными и сведущими ни казались прелестные собаки, иногда с некоторыми из них происходят вещи, делающие резкий поворот на длинном этапе эволюции. Раньше охотившиеся на диких животных, теперь пёсики с удовольствием поедают гипсокартон или мыло, а вместо убитой дикой утки из озера выносят целое бревно.