"Типичные трудовые будни": совята умилили сеть своей любимой позой для сна (Фото)

В последнее время несколько сов стали вирусными, не прикладывая к этому никаких усилий. Все, что им нужно было сделать, это вздремнуть! Да, они сделали это лицом вниз. Да, они выглядели невероятно милыми и как будто они только что вернулись после ночи пьянства или очень сильно устали на работе. И да, вероятно, 99% людей даже не знали бы об этом, если бы не интернет. Тема с совятами, которые спят лицом вниз, стала популярной благодаря твиту журналиста Марка Риса