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Вторник, 30.06.2020
Смешно, но правдиво: нестандартное чувство юмора в работах британского художника
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Смешно, но правдиво: нестандартное чувство юмора в работах британского художника

Британский художник Drawtism всегда искал применение своему странному чувству юмора и нестандартному воображению. Поэтому он решил объединить их для создания смешных и мозговзрывных комиксов. Drawtism не стесняется шутить на любые темы, и несмотря на всю неожиданность его комиксов, в них очень много правды. Мы перевели для вас 14 его работ, чтобы вы могли насладиться его нестандартным юмором.
4tololo.ru
Фото: Фейсбук
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