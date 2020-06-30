Смешно, но правдиво: нестандартное чувство юмора в работах британского художника

Британский художник Drawtism всегда искал применение своему странному чувству юмора и нестандартному воображению. Поэтому он решил объединить их для создания смешных и мозговзрывных комиксов. Drawtism не стесняется шутить на любые темы, и несмотря на всю неожиданность его комиксов, в них очень много правды. Мы перевели для вас 14 его работ, чтобы вы могли насладиться его нестандартным юмором.