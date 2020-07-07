Крокодилам не позавидуешь: как было бы сложно этому животному в мире людей

Знаете что больше всего любит японский иллюстратор keigo в своём творчестве? Никогда не догадаетесь. Он любит пририсовывать жирафам человеческое лицо и подтрунивать на длинными вытянутыми пастями крокодилов. Последним достается особенно, ведь чуть ли не каждый третий рисунок keigo в его Инстаграме посвящен фантазии "как сложилась бы жизнь крокодилов в человеческом обществе". Да, в его мире крокодилы ведут себя как люди, попадая во все знакомые нам бытовые ситуации. И рептилиям не позавидуешь. Ведь за что бы они ни взялись, всему будет мешать вытянутость их морды.