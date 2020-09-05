Эти люди умеют нескучно фотографироваться на фоне памятников

Если для одних фотография на фоне памятника - это лишь дань традиции, чтобы в фотоальбоме появилась очередная задокументированная память о поездке, то для других - идеальная возможность проявить свою креативность или чувство юмора.