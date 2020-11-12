День рождения отметим в «Эпицентре». Карикатуры и фотожабы на карантин выходного дня

Выходные по новым правилам еще не начались, а сеть уже гудит различными фотожабами и мемами о карантине.

Напомним, что 11 ноября Кабинет министров ввел в Украине общий карантин с "локдауном выходного дня" пока до 30 ноября.

«Телеграф» собрал самые смешные картинки о введении карантина выходного дня.

Отметим, что многие города отказываются вводить локдаун на выходные. В частности мэр Львова Андрей Садовый не собирается принимать условия карантина. На это уже тоже есть парочка смешных картинок.

Ну и естественно – Эпицентр. Так как магазин работал весной, хотя не должен был, сеть просто взорвалась смешными идеями по поводу того, как владелец обойдет этот запрет. Да и сама торговая сеть рекламой нового графика подлила масла в огонь.

Ранее, "Телеграф" объяснял, что такое карантин выходного дня.