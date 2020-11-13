Город царь-балконов: в сети предложили альтернативный логотип Киева

Киевские строители необычным способом расширили площадь жилого помещения.

Фотографией поделился инженер Дмитрий Макагон.

"Тварь ли я дрожащая или право имею лифт пристроить да квадратных метров добавить. Мне надо было узнать тогда, и поскорей узнать, вошь ли я, как все, или человек? Смогу ли я переступить или не смогу! Осмелюсь ли нагнуться и взять или нет?", - сказано в подписи к фото.

В комментариях к записи также рассказали, что пристройку видно на спутниковых картах Google.

Пользователи даже предложили сделать из пристройки новый "альтернативный альтернативному" логотип города.

"Вы просто не так масштабно мыслите, и не видите, как на ваших глазах рождается могучий арт-объект, который привлечет тысячи туристов со всего мира", - пишут комментаторы.