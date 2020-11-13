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Пятница, 13.11.2020
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Главное - кафе закрыть: сеть позабавила ироничная фотожаба на карантин в Украине

Главное - кафе закрыть: сеть позабавила ироничная фотожаба на карантин в Украине
Обновлено 22:07 Сегодня Телеграф Фото: unsplash

В Украине с 14 ноября начинает действовать карантин выходного дня. Согласно разъяснению Минздрава, во время карантина разрешена работа лишь аптек, ветеринарных аптек, продовольственных магазинов и автозаправок.

Впрочем, некоторые из городских администраций выразили решительный протест ужесточению карантинных мероприятий, в их числе Одесса, Черкассы, Ровно и Мукачево. 

А власти Львова даже приняли решение об объявлении субботы и воскресения рабочими днями

На фоне его введения в сети начали появляться множество фотожаб и мемов, посвященных этой теме. 

Напомним, как рассказал "Телеграфу" известный ресторатор Дмитрий Борисов, карантин выходного дня может уничтожить индустрию гостеприимства

Читайте также в материале "Телеграф": Настроения терпеть карантин, как это было весной, нет ни у кого, - совладелица ведьма-бара "Лысая гора" Олеся Остафиева

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Все по теме:

Карантин, Юмор, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
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