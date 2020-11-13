Главное - кафе закрыть: сеть позабавила ироничная фотожаба на карантин в Украине

В Украине с 14 ноября начинает действовать карантин выходного дня. Согласно разъяснению Минздрава, во время карантина разрешена работа лишь аптек, ветеринарных аптек, продовольственных магазинов и автозаправок.

Впрочем, некоторые из городских администраций выразили решительный протест ужесточению карантинных мероприятий, в их числе Одесса, Черкассы, Ровно и Мукачево.

А власти Львова даже приняли решение об объявлении субботы и воскресения рабочими днями.

На фоне его введения в сети начали появляться множество фотожаб и мемов, посвященных этой теме.

Напомним, как рассказал "Телеграфу" известный ресторатор Дмитрий Борисов, карантин выходного дня может уничтожить индустрию гостеприимства.

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