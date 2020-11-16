Волынский кабан, путешествующий на плоту, оказался польским

Соцсети взбудоражили странные кадры, на которых дикий кабан плывет по реке на плоту. Фотографию облюбовали сотни человек, около тысячи раз ею поделились.

Об этом сообщает фейсбук-сообщество "По ту сторону новостей"

«Ничто не остановит вепря, следующего Стиром в Луцк» - говорится в заметке.

«Сенсацию» подхватили даже некоторые региональные украинские издания. И тем самым повелись на фейк. Фото хоть и настоящее, но снято в Польше. Животное на плоту - искусственная туристическая приманка.

Фигуру кабана, дрейфующей озером Езьорек (Варминско-Мазурское воеводство, Польша) сфотографировала Г. Ковальская. Одним из первых снимок опубликовало издание Ostróda News

«Это манекен настоящий кабан? Как думаете? » - спросили журналисты.

Сердобольные читатели, не докопавшись до сути, начали бить тревогу - они переживали, что вепрю угрожает опасность. Через ложную тревогу на место даже выехал специальний патруль Илавського общества защиты животных. Они и выяснили, что кабан ненастоящий.

Это подтверждает и Виолетта Состек, председатель Вепзького сельсовета, недалеко от которой все произошло. По ее словам, кабан - это туристическая приманка, которая должна способствовать развитию края. Обычно он стоит на якоре на небольшой платформе недалеко от берега. Но иногда его срывает с места и он путешествует по течению.