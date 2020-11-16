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Волынский кабан, путешествующий на плоту, оказался польским

Волынский кабан, путешествующий на плоту, оказался польским
Обновлено 16:55 Сегодня Телеграф

Соцсети взбудоражили странные кадры, на которых дикий кабан плывет по реке на плоту. Фотографию облюбовали сотни человек, около тысячи раз ею поделились.

Об этом сообщает фейсбук-сообщество "По ту сторону новостей"

 «Ничто не остановит вепря, следующего Стиром в Луцк» - говорится в заметке.

«Сенсацию» подхватили даже некоторые региональные украинские издания. И тем самым повелись на фейк. Фото хоть и настоящее, но снято в Польше. Животное на плоту - искусственная туристическая приманка.

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Фигуру кабана, дрейфующей озером Езьорек (Варминско-Мазурское воеводство, Польша) сфотографировала Г. Ковальская. Одним из первых снимок опубликовало издание Ostróda News

«Это манекен настоящий кабан? Как думаете? » - спросили журналисты.

Сердобольные читатели, не докопавшись до сути, начали бить тревогу - они переживали, что вепрю угрожает опасность. Через ложную тревогу на место даже выехал специальний патруль Илавського общества защиты животных. Они и выяснили, что кабан ненастоящий.

Это подтверждает и Виолетта Состек, председатель Вепзького сельсовета, недалеко от которой все произошло. По ее словам, кабан - это туристическая приманка, которая должна способствовать развитию края. Обычно он стоит на якоре на небольшой платформе недалеко от берега. Но иногда его срывает с места и он путешествует по течению.

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Все по теме:

Луцк, Польша, Фото, Кабан, Фэйк.

Автор:

Телеграф
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