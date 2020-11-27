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Черная пятница, как она есть! Сеть накрыла волна шуток и мемов про день распродаж

Черная пятница, как она есть! Сеть накрыла волна шуток и мемов про день распродаж
00:19 Сегодня Телеграф

Хотя Черная пятница (также известная как Black Friday в США) в 2020 году начинается только 27 ноября, распродажи и ажиотаж вокруг них началось еще в начале месяца, и сейчас особо обострились.

Про Черную пятницу на все лады шутят, делают фотожабы и мемы.

Заметим, что отношение ко дню глобальных распродаж у всех разное, некоторые просто радуются, что можно дешево купить подарки на Новый год:

 

 

Другие же критикуют сезонные скидки и вспоминают, как продавцы используют Черную пятницу для заработка и обманывают покупателей, завышая цены.

На этот счет есть отличные картинки и шутки:

 

 

 

 

 

 

Отдельная категория жителей Украины и России считают, что есть только одна настоящая "черная Пятница", - у Робинзона Крузо в старом итальянском сериале.

 

 

 

Некоторые проводят время по собственному сценарию Черной пятницы, - покупают лекарства, алкоголь и еду.

 

 

 

 

"Своя" Черная пятница также на рынках и похоронных бюро:

 

 

Чьи-то вкусы же настолько специфичны, чтобы искать на Черную пятницу диски Моргенштерна.

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Распродажи, Юмор, Черная пятница.

Автор:

Телеграф
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