Черная пятница, как она есть! Сеть накрыла волна шуток и мемов про день распродаж

Хотя Черная пятница (также известная как Black Friday в США) в 2020 году начинается только 27 ноября, распродажи и ажиотаж вокруг них началось еще в начале месяца, и сейчас особо обострились.
Про Черную пятницу на все лады шутят, делают фотожабы и мемы.
Заметим, что отношение ко дню глобальных распродаж у всех разное, некоторые просто радуются, что можно дешево купить подарки на Новый год:
Черная пятница! Бежим на распродажу! pic.twitter.com/lUHJo6ssUp
— NataliyaVF (@NataliyaVF) November 22, 2020
My #BlackFriday2020 plans. Mwah ha ha! pic.twitter.com/ZqU9Ihrn28
— Dave M (@SpotTheLoon2010) November 22, 2020
Другие же критикуют сезонные скидки и вспоминают, как продавцы используют Черную пятницу для заработка и обманывают покупателей, завышая цены.
На этот счет есть отличные картинки и шутки:
То,что в 90х называлось "развести лоха",теперь называют"чёрная пятница". pic.twitter.com/1RQvCb11vq
— Really Right (@ReallyRight6) November 26, 2020
Будьте внимательны в Черную Пятницу! pic.twitter.com/83lM7IKxPp
— GDE.RU ГДЕ.РУ (@gderu) November 17, 2020
Готовьтесь: "черную пятницу" в Украине высмеяли меткой фотожабой - https://t.co/KoCpGm7NXz pic.twitter.com/qEnQeum8mD
— АБЗАЦ (@AbazNews) November 25, 2020
Чёрная пятница... pic.twitter.com/xAR1PfGN7D
— Elena (@elena_p2017) November 26, 2020
почему чёрная пятница это по идее один день а по факту меня мучают рекламой об этом ВЕСЬ ноябрь
— Grand Budapest (@twidade_Iucks) November 26, 2020
> Черная пятница
> Начало: в понедельник pic.twitter.com/GHcyfMbZ71
— (@drowsyrosemary) November 19, 2020
Отдельная категория жителей Украины и России считают, что есть только одна настоящая "черная Пятница", - у Робинзона Крузо в старом итальянском сериале.
Традиционно напоминаю всем, как должна выглядеть настоящая «Чёрная Пятница». А не вот это всё.. pic.twitter.com/v8UvxY76j4
— Капитан Кенгуру (@KapitanKenguru) November 26, 2020
Лучше Предложение Чёрной Пятницы. pic.twitter.com/LEgfqPN5eD
— Pan Doktor (@pan_dok) November 23, 2020
Чёрная пятница здорового человека. pic.twitter.com/DFkIZDsARd
— Жесткий Магазин (@VeryHardShop) November 25, 2020
Некоторые проводят время по собственному сценарию Черной пятницы, - покупают лекарства, алкоголь и еду.
Чёрная пятница, которую я ждала pic.twitter.com/OB6aALwx6Y
— Армянские Эмираты (@shashlyk1) November 2, 2020
любимый принёс подарков с чёрной пятницы pic.twitter.com/J6tOx4zTHJ
— margaret (@yourthatcher) November 21, 2020
*я в продуктовом в черную пятницу* pic.twitter.com/JGfSclwcS7
— бессловесное туловище (@blackin_black_) November 24, 2020
черная пятница в пивко pic.twitter.com/m3LG5YoSOw
— fail moon clowness ~ (@coc0shrimp) November 24, 2020
"Своя" Черная пятница также на рынках и похоронных бюро:
У похоронного бюро тоже чёрная пятница pic.twitter.com/ur09JfBZJS
— фимиам (@sad_kartofelin) November 20, 2020
"Черная пятница" в Химках pic.twitter.com/VKPQxb1EAh
— сон Маяковского (@mikhasya8080) November 18, 2020
Чьи-то вкусы же настолько специфичны, чтобы искать на Черную пятницу диски Моргенштерна.
Идея покупки на чёрную пятницу! pic.twitter.com/knE1g0Lx5h
— Сергей Денисов (@VoiceFromBelow) November 20, 2020