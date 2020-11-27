Черная пятница, как она есть! Сеть накрыла волна шуток и мемов про день распродаж

Хотя Черная пятница (также известная как Black Friday в США) в 2020 году начинается только 27 ноября, распродажи и ажиотаж вокруг них началось еще в начале месяца, и сейчас особо обострились.

Про Черную пятницу на все лады шутят, делают фотожабы и мемы.

Заметим, что отношение ко дню глобальных распродаж у всех разное, некоторые просто радуются, что можно дешево купить подарки на Новый год:

Другие же критикуют сезонные скидки и вспоминают, как продавцы используют Черную пятницу для заработка и обманывают покупателей, завышая цены.

На этот счет есть отличные картинки и шутки:

То,что в 90х называлось "развести лоха",теперь называют"чёрная пятница". pic.twitter.com/1RQvCb11vq — Really Right (@ReallyRight6) November 26, 2020

почему чёрная пятница это по идее один день а по факту меня мучают рекламой об этом ВЕСЬ ноябрь — Grand Budapest (@twidade_Iucks) November 26, 2020

Отдельная категория жителей Украины и России считают, что есть только одна настоящая "черная Пятница", - у Робинзона Крузо в старом итальянском сериале.

Традиционно напоминаю всем, как должна выглядеть настоящая «Чёрная Пятница». А не вот это всё.. pic.twitter.com/v8UvxY76j4 — Капитан Кенгуру (@KapitanKenguru) November 26, 2020

Лучше Предложение Чёрной Пятницы. pic.twitter.com/LEgfqPN5eD — Pan Doktor (@pan_dok) November 23, 2020

Чёрная пятница здорового человека. pic.twitter.com/DFkIZDsARd — Жесткий Магазин (@VeryHardShop) November 25, 2020

Некоторые проводят время по собственному сценарию Черной пятницы, - покупают лекарства, алкоголь и еду.

Чёрная пятница, которую я ждала pic.twitter.com/OB6aALwx6Y — Армянские Эмираты (@shashlyk1) November 2, 2020

любимый принёс подарков с чёрной пятницы pic.twitter.com/J6tOx4zTHJ — margaret (@yourthatcher) November 21, 2020

*я в продуктовом в черную пятницу* pic.twitter.com/JGfSclwcS7 — бессловесное туловище (@blackin_black_) November 24, 2020

черная пятница в пивко pic.twitter.com/m3LG5YoSOw — fail moon clowness ~ (@coc0shrimp) November 24, 2020

"Своя" Черная пятница также на рынках и похоронных бюро:

У похоронного бюро тоже чёрная пятница pic.twitter.com/ur09JfBZJS — фимиам (@sad_kartofelin) November 20, 2020

Чьи-то вкусы же настолько специфичны, чтобы искать на Черную пятницу диски Моргенштерна.