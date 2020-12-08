Блогер оскандалилась, устроив подставное самоубийство для Инстаграм (фото и видео)

Поступок блогерши Ангелины Дубровский неприятно удивил ее фолловеров. В своем Инстаграм девушка обманула более 400 тысяч человек.

Отметим, что накануне она выложила серию фото и видео в свои истории, где рассказала о парне, который якобы желает спрыгнуть с моста. Затем Ангелина продемонстрировала, как вероятного самоубийцу отговаривают сделать уступок. Далее на обнародованных фото, появляются шапка на льду (та же, что и на парне раньше) и уезжающая прочь карета скорой.

На следующий день Дубровская опровергла информацию об этом событии. Все это было ради рекламы книги по маркетингу.

"Лайки крутятся - лавеха мутится. Я собираю рабочие схемы продвижения, пиара, поднятия активности и заработка в Инстаграм для будущего курса. Не теория, а практика", - отметила девушка.

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Заметим, что Ангелина имеет более 400 тысяч подписчиков в своем блоге. там она рассказывает о своей жизни и 2пишет, что хочет". Примечательно, что в описании к своей странице девушка отмечает "основано на реальных событиях".

Напомним, что 2 декабря во время стрима блогера Стаса Reeflay погибла его девушка. Причиной этого стало кровоизлияние в мозг.