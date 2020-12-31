С наступающим! Собчак показала суть уходящего 2020 года неприличным мемом

Российская телеведущая Ксения Собчак необычно подвела итоги 2020 года, опубликовав видео, которое прекрасно описывает ее впечатления о последних 366 днях.

Соответствующий ролик она опубликовала в своем Telegram-канале "Кровавая барыня".

Видео снято в формате "ожидание" и "реальность". На нем видно, что сделал уходящий год не только с Собчак, но и в общей сложности со всем человечеством. Достаточно, как минимум, вспомнить пандемию коронавируса и природные катаклизмы, которые произошли под конец года – землетрясения в Хорватии и оползень в Норвегии.

Осторожно, в ролике присутствует ненормативная лексика!

Как сообщал "Телеграф", Собчак отличается необычным чувством юмора. Она не только шутит сама, но и не запрещает другим шутить над собой. Так, ранее группа "Ленинград" посвятила новую песню Ксении Собчак.