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"Встали с колен". Российских астронавтов осмеяли за новый конфуз на МКС

"Встали с колен". Российских астронавтов осмеяли за новый конфуз на МКС
06:17 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Россия отложила запуск космического корабля "Прогресс" из-за чего космонавтам в российском модуле на МКС пришлось просить еду у американцев. 

Как пишут росСМИ, об этом стало известно из переговоров космонавтов с Землей. 

"Получили от американской стороны, точное количество сейчас не помню, по-моему, 13 контейнеров с рационами питания", - сказал космонавт Сергей Рыжиков. 

В РАН добавили, что изначально Россия обратилась к США с просьбой организовать доставку продуктов, однако там предложили использовать американские рационы питания из-за их больших запасов на МКС. 

В сети эта новость без внимания не осталась.  

Как сообщалось ранее, российский оппозиционер Алексей Навальный обнародовал новое расследование относительно недвижимости Путина и рассказал о строительстве самого большого частного дома в России.

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США, Россия, МКС.
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