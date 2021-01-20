"Встали с колен". Российских астронавтов осмеяли за новый конфуз на МКС

Россия отложила запуск космического корабля "Прогресс" из-за чего космонавтам в российском модуле на МКС пришлось просить еду у американцев.

Как пишут росСМИ, об этом стало известно из переговоров космонавтов с Землей.

"Получили от американской стороны, точное количество сейчас не помню, по-моему, 13 контейнеров с рационами питания", - сказал космонавт Сергей Рыжиков.

В РАН добавили, что изначально Россия обратилась к США с просьбой организовать доставку продуктов, однако там предложили использовать американские рационы питания из-за их больших запасов на МКС.

В сети эта новость без внимания не осталась.

Американские астронавты поделились едой с российскими коллегами на борту Международной космической станции (МКС) Прости Юра, мы всё пр@ебали... pic.twitter.com/ssqfI5CRky — ПЕРДИЗЕНТ НАРÖТА 2024 (@berkovapussia) January 19, 2021

Российские космонавты встали с колен! pic.twitter.com/7aDDa3bSH8 — Մιtαuskαs (@A_Vit_) January 19, 2021

СМИ:Астронавты США поделились едой с российскими космонавтами на МКС.Грузовой корабль ,,Прогресс МС-16’’ вместо продуктов доставил нашим ребятам

на станцию иконы и кресты. pic.twitter.com/4GEsDb5T8G — Борис Абрамыч (@BorisAbramich) January 19, 2021

— Астронавты, подскажите, как нам победить, надвигающийся на наш модуль, голод?

— Economy. Just economy.

— Спасибо. Иконами так иконами. — Гуго Карлович (@JoN_TM) January 19, 2021

Как сообщалось ранее, российский оппозиционер Алексей Навальный обнародовал новое расследование относительно недвижимости Путина и рассказал о строительстве самого большого частного дома в России.