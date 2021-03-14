Скачать
Воскресенье, 14.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Зеленский объявил войну Коломойскому, но недооценивает силы: что будет дальше
Зеленский объявил войну Коломойскому, но недооценивает силы: что будет дальше
Итоги дня 13 марта: съезд "Слуг народа", Bitcoin взял новые высоты
Итоги дня 13 марта: съезд "Слуг народа", Bitcoin взял новые высоты
В Украине решили серьезно взяться за дело "вагнеровцев" и "пленки Суркова-Медведчука"
В Украине решили серьезно взяться за дело "вагнеровцев" и "пленки Суркова-Медведчука"
Зеленский рассказал о "засланных казачках" в "Слуге народа"
Зеленский рассказал о "засланных казачках" в "Слуге народа"

Одесский Трюдо: депутат пришел на сессию райсовета в носках PornHub

Одесский Трюдо: депутат пришел на сессию райсовета в носках PornHub
02:38 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

В Одесском районном совете нашли депутата партии Шария, который знает толк в стиле. 

Соответствующие фотографии  были обнародованы "Украинской службой информации" в Фейсбук

"Когда тщательно подбираешь носки на каждую сессию Одесского райсовета", - говорится в сообщении. 

Как видно на снимках, на сессиях райсовета депутат появился в носках с логотипами сгущенного молока и ресурса для взрослых PornHub. 

Отметим, что появляться на публике в ярких носках также любит премьер-министр Канады Джастин Трюдо. 

Он неоднократно появлялся на официальных мероприятиях в носках с героями "Звездных войн" и с другими яркими принтами. 

Носки Трюдо

Носки Трюдо

Носки Трюдо

Носки Трюдо

Как сообщалось ранее, в российском Татарстане 39-летняя женщина сменила имя. Теперь она Президент Россия Викторовна.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
Просмотры: 79

Все по теме:

Одесса, Депутаты, Юмор, Носки.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Убийство Маши Борисовой: отец девочки нарушил молчание после трагедии
02 Боец ММА редчайшим приемом нокаутировал соперника (видео)
03 "Байден такого не выдержит": сеть в недоумении от "повышения" Дубинского в "Слуге народа"
04 Бензема спас "Реал" от позора (видео)
05 В Раде заговорили об увеличении матпомощи на детей: сколько собираются платить
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Вакцинация от коронавируса в Украине: какие существуют противопоказания и &quot;побочки&quot; (инфографика)
Вакцинация от коронавируса в Украине: какие существуют противопоказания и "побочки" (инфографика)
&quot;Байден такого не выдержит&quot;: сеть в недоумении от &quot;повышения&quot; Дубинского в &quot;Слуге народа&quot;
"Байден такого не выдержит": сеть в недоумении от "повышения" Дубинского в "Слуге народа"
Скандал в Черновцах: воспитанницу детсада обидели подарком к 8 марта, в историю вмешался Зеленский
Скандал в Черновцах: воспитанницу детсада обидели подарком к 8 марта, в историю вмешался Зеленский
Какой праздник 14 марта: народные приметы и запреты
Какой праздник 14 марта: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь