В Одесском районном совете нашли депутата партии Шария, который знает толк в стиле.

Соответствующие фотографии были обнародованы "Украинской службой информации" в Фейсбук.

"Когда тщательно подбираешь носки на каждую сессию Одесского райсовета", - говорится в сообщении.

Как видно на снимках, на сессиях райсовета депутат появился в носках с логотипами сгущенного молока и ресурса для взрослых PornHub.

Отметим, что появляться на публике в ярких носках также любит премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Он неоднократно появлялся на официальных мероприятиях в носках с героями "Звездных войн" и с другими яркими принтами.

Как сообщалось ранее, в российском Татарстане 39-летняя женщина сменила имя. Теперь она Президент Россия Викторовна.