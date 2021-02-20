"Постоянно курит в подъезде": Президента России нашли в Татарстане

В Татарстане 39-летняя Ирина Калимуллина пошла на решительный шаг и сменила имя. Теперь она Президент Россия Викторовна.

Об этом сообщает телеграм-канал Mash Iptash.

В сообщении указывается, что мать России поступок дочери не оценила и просит вернуть все назад. Также отмечается, что когда-то у нее была своя семья, но она распалась, а женщина вернулась в дом родителей.

"Знакомые считают, что Россию погубят вредные привычки: она постоянно курит в подъезде и нарушает границы соседей. Недавно дымила в купе поезда Нижневартовск — Москва, но и для президента закон работает — полиция, административка, из бюджета придётся отстегнуть штраф 500–1000 рублей", - говорится в сообщении.

Как известно, в Украине тоже есть свои эксцентричные личности. Например, Дарт Вейдер даже баллотировался в Верховную Раду, однако уступил "слуге народа" на своем мажоритарном округе.