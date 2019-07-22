Выборы в Верховную Рауду Украины
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Дарт Вейдер в Раду не попадет

Дарт Вейдер в Раду не попадет
14:48 Сегодня Телеграф УНН

Новости Украины: Дарт Вейдер уступил на выборах в своем округе "Слуге народа" Леонову.

Выдвиженец от партии "Блок Дарта Вейдера" Дарт Вейдер не прошел на 135 округе, где победу одержал представитель партии "Слуга народа". Об этом свидетельствуют данные с сайта ЦИК, передает УНН.

По информации Центризбиркома, по состоянию на сейчас, по результатам обработки 57,57% протоколов выдвиженец от "Слуги народа" Леонов получает 40,41% голосов избирателей, а Дарт Вейдер только 1,63% голосов "за".

На этом же округе "новому лицу" с пропрезидентской партии проигрывает и одиозный экс-регионал Сергей Кивалов.

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Как известно, Центральная избирательная комиссия по состоянию на 13:40 22 июля обработала 62.48% электронных протоколов окружных избирательных комиссий по многомандатному избирательному округу на досрочных выборах в Верховную Раду.

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Дарт Вейдер, "Слуга народа", Парламентские выборы 2019.
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