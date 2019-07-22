Парламентские выборы: В КИУ зарегистрировали еще один "рекорд"

Новости Украины: Эта избирательная кампания "побила" агитационный рекорд за 25 лет.

Наличие материалов незаконной агитации стало одной из ключевых проблем парламентских выборов.

Об этом заявил председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель на пресс-конференции.

"Эта кампания является рекордной за всю историю наблюдения нашей организацией, то есть рекордной за последние 25 с половиной лет относительно фактов незаконной агитации", - сказал Кошель.

Он отметил, что по оценке наблюдателей КИУ больше всего незаконной агитации было распространено от имени политических партий "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Оппозиционный блок". Также имеются незаконные материалы еще от пяти политсил (Аграрная партия Украины, ВО "Свобода", "Голос", "Европейская солидарность", ВО "Батькивщина"), а также ряда кандидатов в одномандатных округах.

По его словам, в течение 20-21 июля в регионах Украины было размещено значительное количество материалов, которые имели признаки скрытой и прямой агитации в пользу отдельных политических партий и кандидатов в депутаты. Но, как отметил Кошель, эти материалы преимущественно не содержали прямых призывов голосовать за или против определенных политических партий, однако были выполнены в той же стилистике и цветовой гамме.

Как отметили в КИУ, отдельной проблемой стало распространение рекламы кандидатов и политических партий в интернете в течение 20-21 июля.

В день голосования наблюдатели КИУ также сообщали о массовой смс-рассылке сообщений для избирателей с призывом проголосовать за или против определенных кандидатов.