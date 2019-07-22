Парламентские выборы: В КИУ зарегистрировали еще один "рекорд"

Наличие материалов незаконной агитации стало одной из ключевых проблем парламентских выборов.
Об этом заявил председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель на пресс-конференции.
"Эта кампания является рекордной за всю историю наблюдения нашей организацией, то есть рекордной за последние 25 с половиной лет относительно фактов незаконной агитации", - сказал Кошель.
Он отметил, что по оценке наблюдателей КИУ больше всего незаконной агитации было распространено от имени политических партий "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Оппозиционный блок". Также имеются незаконные материалы еще от пяти политсил (Аграрная партия Украины, ВО "Свобода", "Голос", "Европейская солидарность", ВО "Батькивщина"), а также ряда кандидатов в одномандатных округах.
По его словам, в течение 20-21 июля в регионах Украины было размещено значительное количество материалов, которые имели признаки скрытой и прямой агитации в пользу отдельных политических партий и кандидатов в депутаты. Но, как отметил Кошель, эти материалы преимущественно не содержали прямых призывов голосовать за или против определенных политических партий, однако были выполнены в той же стилистике и цветовой гамме.
Как отметили в КИУ, отдельной проблемой стало распространение рекламы кандидатов и политических партий в интернете в течение 20-21 июля.
В день голосования наблюдатели КИУ также сообщали о массовой смс-рассылке сообщений для избирателей с призывом проголосовать за или против определенных кандидатов.