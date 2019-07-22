Выборы в Верховную Рауду Украины
Скачать
Понедельник, 22.07.2019
В ЦИК сообщили, что серьезных нарушений на выборах не зафиксировано
В ЦИК сообщили, что серьезных нарушений на выборах не зафиксировано
Национальный экзит-пол: окончательные результаты
Национальный экзит-пол: окончательные результаты
Спенс обещает устроить с Портером "бой года"
Спенс обещает устроить с Портером "бой года"
"Мстители: Финал" самый кассовый фильм в истории
"Мстители: Финал" самый кассовый фильм в истории

На выборах в Раду установлен антирекорд по явке

На выборах в Раду установлен антирекорд по явке
05:15 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Парламентские выборы в этом году стали самыми малопосещаемыми в истории.

Украинцы на внеочередных выборах в Верховную Раду 21 июля установили исторический антирекорд по явке, которая составила, по данным ЦИК, только 49,8%.

Это самый низкий показатель за всю историю парламентских выборов в Украине, сообщает Радио Свобода.

Наиболее активными украинцы были в первом туре парламентских выборов в 1994 году. Тогда явка составила 75,6%.

В 1998 году явка на парламентских выборах была 71,78%; в 2002 году - 65,22%; в 2006 - 58,97%; в 2007 - 57,94%.

Через пять лет, в 2012-м, явка на парламентских выборах составила 57,98%. На внеочередных выборах в 2014 году пришли проголосовать 52,42% избирателей.

Напоминаем, в воскресенье, 21 июля, в Украине состоялись внеочередные парламентские выборы.

По результатам Национального экзит-пола, в Верховную Раду проходят пять политических партий: «Слуга народа» (42,2% голосов), «Оппозиционная платформа - За жизнь» (11,4%), «Европейская солидарность» (8,8%), «Батькивщина» (7,4%) и «Голос» (6,5%).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, Явка, Парламентские выборы 2019, Голосвание.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Как украинцы 21 июля выбирали себе новую Верховную Раду (онлайн-трансляция)
02 Гороскоп на завтра, 22 июля 2019: все знаки Зодиака
03 Зеленский рассказал, когда начнутся "посадки" коррупционеров и будет подписан закон об импичменте
04 Национальный экзит-пол: окончательные результаты
05 Национальный экзит-пол: в Раду проходят пять партий
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Парламентские выборы 2019: данные экзит-полов КИУ, SOCIS и ТСН
Парламентские выборы 2019: данные экзит-полов КИУ, SOCIS и ТСН
На выборах в Раду установлен антирекорд по явке
На выборах в Раду установлен антирекорд по явке
ЦИК посчитала более 20% протоколов
ЦИК посчитала более 20% протоколов
Невероятная Швейцария на снимках Sinhue Boksberger (Фото)
Невероятная Швейцария на снимках Sinhue Boksberger (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь