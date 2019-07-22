На выборах в Раду установлен антирекорд по явке

Новости Украины: Парламентские выборы в этом году стали самыми малопосещаемыми в истории.

Украинцы на внеочередных выборах в Верховную Раду 21 июля установили исторический антирекорд по явке, которая составила, по данным ЦИК, только 49,8%.

Это самый низкий показатель за всю историю парламентских выборов в Украине, сообщает Радио Свобода.

Наиболее активными украинцы были в первом туре парламентских выборов в 1994 году. Тогда явка составила 75,6%.

В 1998 году явка на парламентских выборах была 71,78%; в 2002 году - 65,22%; в 2006 - 58,97%; в 2007 - 57,94%.

Через пять лет, в 2012-м, явка на парламентских выборах составила 57,98%. На внеочередных выборах в 2014 году пришли проголосовать 52,42% избирателей.

Напоминаем, в воскресенье, 21 июля, в Украине состоялись внеочередные парламентские выборы.

По результатам Национального экзит-пола, в Верховную Раду проходят пять политических партий: «Слуга народа» (42,2% голосов), «Оппозиционная платформа - За жизнь» (11,4%), «Европейская солидарность» (8,8%), «Батькивщина» (7,4%) и «Голос» (6,5%).