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"Смекалка, оптимизм и кругом говно": Светлаков высказался о русском менталитете

"Смекалка, оптимизм и кругом говно": Светлаков высказался о русском менталитете
17:38 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Актер и телеведущий Сергей Светлаков поделился соображениями о менталитете россиян. 

Об этом он рассказал в интервью Ирине Шихман. 

Отвечая на вопрос ведущей о том, в каком состоянии Россия, Светлаков ответил "подшофе". 

"Для того, чтобы все было немножко покрасивей, немножко поддает Россия", - сказал он. 

Актер вспомнил историю, которую рассказывала ему первая жена. 

По его словам, она подрабатывала проводницей и успела повидать многое. 

"Прибегает проводница к начальнику вагона и говорит "Евгений Петрович там"... и ничего сказать не может. Они вместе идут, открывают тамбур, а там весь тамбур измазан г*вном. Вот так вот весь, руками, сверху и снизу, везде. И стоит мужик, у него опущены штаны, весь сам весь в г*вне. Весь коричневый стоит. Ему соответственно заявляют "Слышь, мужик, ты что о**ел?", а он сам гениальную фразу выдал: "а ты докажи, что это я", - рассказал Светлаков. 

Он рассказал, что в этом заключается часть российского менталитета.

"Смекалка, оптимизм и кругом г*вно", - подытожил он. 

Рассказ Светлакова о менталитете россиян с 35:49

Напомним, в Подмосковье женщина поссорилась с мужем и едва не заморозила насмерть своих троих детей

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Россия, Сергей Светлаков, Ирина Шихман.
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