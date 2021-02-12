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Раздела в 15 градусный мороз: в Подмосковье женщина едва не заморозила своих детей из-за ссоры с мужем

Раздела в 15 градусный мороз: в Подмосковье женщина едва не заморозила своих детей из-за ссоры с мужем
Обновлено 13:13 Сегодня Телеграф Фото: unsplash.com

В пятницу, 12 февраля, в Новой Москве произошло ЧП: россиянка едва не заморозила собственных детей из-за ссоры с мужем.

Об этом сообщили в Телеграм-канале 112. 

Согласно предоставленным данным, 33-летняя Наталья Вазина в 15-градусный мороз вывезла троих детей в район лесополосы, разделась сама, раздела детей и повела их в сторону деревьев: "Заморозив себя, а так же 10-летнего Георгия, годовалую Марфу и 2-летнего Лазаря, Наталья решила отомстить мужу после ссоры". 

От верной смерти всех четверых спас внимательный человек, который гулял с собакой неподалеку. Увидев эту картину, он позвонил в полицию. 

Сейчас дети находятся в больнице. Врачи стабилизировали температуру тела малышей и оказали всю необходимую помощь. На больничной койке и их мать, у нее обморожение стоп.

Стоит напомнить, что ранее горе-мать травмировала годовалого ребенка в московской кальянной.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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