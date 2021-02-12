"Супер мама": травмирование годовалого ребенка в московской кальянной взволновало сеть (фото)

Ожоги лица и шеи, а также в госпитализация в больницу. Так плачевно для годовалого малыша закончился поход с мамой в караоке-бар

"11-месячный ребёнок получил ожоги лица и шеи углём из кальяна. Этой ночью 26-летняя мать взяла сына с собой в одно из московских кафе на улице Солянке. Малыша доставили в больницу, где ему оказали медпомощь. Прокуратура начала проверку" – сообщает telegram – канал "LIFE SHOT".

По данным ресурса, мать ребёнка отдыхала с ним в караоке-баре. Ей пришлось взять малыша с собой на день рождения друга, потому что его не с кем было оставить: нет ни бабушек, ни дедушек. Как рассказала женщина, она несла мальчика на руках, а ребенок потянулся к кальяну и пальцем задел уголь — тот прилип к руке, и малыш поднёс его к шее. Пришлось отдирать раскалённый кусок. Сейчас пострадавший находится в ожоговом отделении больницы Сперанского.

Новость о происшествии взбудоражила сеть. Большинство агрессивно ругают нерадивую мать. "Мир куда катимся!? С малышем в кальянную, она думала явно не о ребенке когда туда поехала эта..... Даже матью не назовёшь!!!!", пишет Lacky Mery. "Это п...ц товарищи. Неужели совсем дитя не жалко, что он будем этим дышать, что ему не комфортно", вторит ей Ольга Мопедова. "Супер-мама!" - саркастически резюмирует das Schwarze

Впрочем, не все пользователи оценивают ситуацию столь однозначно: "Дурдом какой-то. Ну и что, взяла ребенка в кальянную. Не лучшее решение конечно, но и ничего ужасного в этом нет. Она может быть прекрасной заботливой матерью. Какие-то неуравновешенные личности в комментариях собрались", заметил пользователь Alexandr. "Мы не знаем деталей. Дело случая. Сестра дома сидела пила чай, сын 1,5 года подбежал резко не дёрнул в итоге ожог на всю руку. Ему уже 20 лет, а шрам огромный. Моему сыну 2 года, я с ним ни куда не хожу.. тоже нет ни кого с кем оставить. Но порой хочется свежего глотка воздуха.. поэтому рано судить мать, не думаю что она плохая.. просто дело случая.." – пишет Zari.

Напомним, в Мариуполе трехлетняя девочка вернулась домой из детского сада с гематомами и ожогом химического характера.