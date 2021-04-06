Хотел донести мысль, но не смог: любимый байкер Путина выдал новый перл (видео)

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23:41 Вт, 6 Апрель 2021 Телеграф скриншот

Одиозный лидер российского мотоклуба "Ночные волки" Александр Залдостанов (Хирург), находящийся под санкциями ЕС и США за поддержку оккупации Россией Крыма и российской политики в отношении Украины, попытался высказаться по поводу предстоящего празднования 9 мая в РФ, гостей из Европы и ветеранов, однако потерпел фиаско в своем начинании.

Видео краткого монолога Залдостанова опубликовал на своей странице в соцсети Facebook во вторник, 6 апреля, российский блогер Рустем Адагамов.

"Каждый приехавший к нам европеец, отметив с нами день победы в России, он увезет с собою назад в Европу красное знамя и потом соберет под этим знаменем полки, которые ринутся… может быть, которые не дадут растоптать эту победу, нашу победу, общую нашу победу и будут… продлят ей жизнь, и вместе с этим, может быть, продлят жизнь тех ветеранов, которых они посетят которых увидят, которых вновь обнимут", - сказал "Хирург".

Просмотревшие выступление Залдостанова пользователи соцсети остались в недоумении касательно мысли, которую хотел донести байкер, и припомнили предыдущие подобные случаи, произошедшие с ним.

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Последний комментарий является отсылкой к комментарию Залдостанова журналисту в Беларуси в 2015 году:

Как сообщалось, ранее российский политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский в очередной раз разразился одиозными угрозами, в этот раз - уничтожить ВСУ в случае их наступления на оккупированные пророссийскими боевиками территории Донбасса.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 126

Все по теме:

Европа, Хирург, Ветераны, 9 мая, Александр Залдостанов, Полки, красное знамя.
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