Пенсионерку сбило с ног напором воды из пожарного шланга: курьезное видео попало в сеть

В российском Томске местная жительница наглядно увидела, почему не стоит близко подходить к работающей спецтехнике.

Как сообщает телеграм-канал LifeShot, пожарные прибыли на вызов, чтобы потушить возгорание в мусорном контейнере. Однако ни стоящая рядом машина спасателей, ни работающий на месте сотрудник МЧС местную жительницу не смутили, а потому она продолжила свой путь даже не сбавив шага.

Однако в этот момент случилось неожиданное. Из-за перепада давления, шланг вырвало из рук пожарного и вышедшая из-под контроля струя сбила пенсионерку с ног, прижав ее к земле.

Благо пожарные вовремя пришли на помощь женщине и остановили подачу воды.

Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал.

Напомним, в Красноярском крае глухарь включил режим "злюки" и набросился на туристов, чем повеселил сеть.