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Пенсионерку сбило с ног напором воды из пожарного шланга: курьезное видео попало в сеть

Пенсионерку сбило с ног напором воды из пожарного шланга: курьезное видео попало в сеть
01:28 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

В российском Томске местная жительница наглядно увидела, почему не стоит близко подходить к работающей спецтехнике. 

Как сообщает телеграм-канал LifeShot, пожарные прибыли на вызов, чтобы потушить возгорание в мусорном контейнере. Однако ни стоящая рядом машина спасателей, ни работающий на месте сотрудник МЧС местную жительницу не смутили, а потому она продолжила свой путь даже не сбавив шага. 

Однако в этот момент случилось неожиданное. Из-за перепада давления, шланг вырвало из рук пожарного и вышедшая из-под контроля струя сбила пенсионерку с ног, прижав ее к земле. 

Благо пожарные вовремя пришли на помощь женщине и остановили подачу воды. 

Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал. 

Напомним, в Красноярском крае глухарь включил режим "злюки" и набросился на туристов, чем повеселил сеть.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 210

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Россия, Томск, Видео.
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