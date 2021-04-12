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"Ты куда так торопишься, в космос?": автогонщик Мочанов рассказал неизвестную байку о Гагарине

"Ты куда так торопишься, в космос?": автогонщик Мочанов рассказал неизвестную байку о Гагарине
Обновлено 08:02 Сегодня Телеграф Юрий Абрамочкин / raw21.com

По случаю Международного дня полёта человека в космос, отмечаемого 12 апреля, автогонщик Алексей Мочанов рассказал байку о том, как первый космонавт Юрий Гагарин, уже после полета, без очереди заправился на автозаправочной станции.

Байку Мочанов опубликовал на своей странице в соцсети Facebook в понедельник, 12 апреля:

"Эту байку я слышал из разных источников, и даже если это выдумка - то клёвая…

Середина 60-х. Гагарин отучился в автошколе и получил права, потому что ему по возвращении надарили машин.

Ездил он вроде бодро, получалось. Наверное, иногда позволял себе лишнего, самую малость.

Стояла небольшая очередь на какую-то из АЗС. Одна машина отъехала, и тут на её место без очереди заскочила Волга -21.

Мужик, который был первый в очереди возмущённо пошёл к Волге и зло спросил:

- ты куда так торопишься? В космос?? Опаздываешь на околоземную орбиту?

Вышедший из Волги Гагарин обезоруживающе улыбнулся:

- Нет, не опаздываю. Я там уже был!... Очень нужно по-быстрому, граждане! Извините, пожалуйста, вот просто действительно спешу!

Народ на заправке опешил и потерял дар речи. Конечно, никто не возражал и космонавта номер 1 пропустили вперёд без проблем и возмущений.

Я себе просто представил этот момент. И смеюсь каждый раз, бывают же такие совпадения!

Чтобы именно про космос спросили. У первого космонавта.

Даже если байка - пусть будет так.

Ретранслирую. Поддержу".

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Международный день полёта человека в космос — памятная дата международного уровня в ознаменование начала космической эры для человечества. Ежегодно отмечается 12 апреля.  Решение о памятной дате принято на 65-й сессии Генеральной ассамблеи ООН 7 апреля 2011 года.

Дата проведения приурочена к первому полёту человека в космос 12 апреля 1961 года, который совершил гражданин Советского Союза, Юрий Гагарин на космическом корабле "Восток-1".

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Космос, АЗС, Юрий Гагарин, День космонавтики, Алексей Мочанов.
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