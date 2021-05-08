Политик использовал популярный лайфхак для онлайн-совещаний за рулем, но тот не сработал (видео)

Американский сенатор от штата Огайо Эндрю Бреннер поучаствовал в правительственной видеоконференции по рассмотрению законопроекта о запрете пользования мобильными телефонами за рулем автомобиля. При этом, он сам в это время находился за рулем.

Как сообщает Медуза, чтобы скрыть этот факт от коллег, Бреннер включил "домашний" задний фон, что все равно не позволило скрыть от внимания мелькающие в кадре здания.

Участники встречи никак не прокомментировали поведение своего коллеги.

Позже сенатор объяснил, что в тот день у него было запланировано две встречи в разных местах, а в качестве оправдания, он сказал, что "не отвлекался".

Он также отметил, что принимает многочисленные звонки, находясь в пути.

"В основном это телефонные звонки, а во время видеозвонков я не обращал внимание на видео", - сказал он, добавив, что большую часть конференции находился в припаркованном авто.

Данный лайфхак является не новым, в соцсети ТикТок появлялись видео, когда водители использовали хромакей для участия в конференциях.

Это не первый случай, когда казус случается во время видеоконференции.

Ранее адвокат Род Понтон появился на онлайн-заседании суда в образе кота.

А врач Скотт Грин включился в заседание суда по его делу, находясь в операционной.

Стоит отметить, что подобным грешат и европейские коллеги, так недавно один из эстонских депутатов предстал перед парламентом лежа на кровати, куря электронную сигарету и слушая музыку.