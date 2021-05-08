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Политик использовал популярный лайфхак для онлайн-совещаний за рулем, но тот не сработал (видео)

Политик использовал популярный лайфхак для онлайн-совещаний за рулем, но тот не сработал (видео)
04:27 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

Американский сенатор от штата Огайо Эндрю Бреннер поучаствовал в правительственной видеоконференции по рассмотрению законопроекта о запрете пользования мобильными телефонами за рулем автомобиля. При этом, он сам в это время находился за рулем. 

Как сообщает Медуза, чтобы скрыть этот факт от коллег, Бреннер включил "домашний" задний фон, что все равно не позволило скрыть от внимания мелькающие в кадре здания. 

Участники встречи никак не прокомментировали поведение  своего коллеги. 

Позже сенатор объяснил, что в тот день у него было запланировано две встречи в разных местах, а в качестве оправдания, он сказал, что "не отвлекался". 

Он также отметил, что принимает многочисленные звонки, находясь в пути. 

"В основном это телефонные звонки, а во время видеозвонков я не обращал внимание на видео", - сказал он, добавив, что большую часть конференции находился в припаркованном авто. 

Данный лайфхак является не новым, в соцсети ТикТок появлялись видео, когда водители использовали хромакей для участия в конференциях.  

Это не первый случай, когда казус случается во время видеоконференции. 

Ранее адвокат Род Понтон появился на онлайн-заседании суда в образе кота.

А врач Скотт Грин включился в заседание суда по его делу, находясь в операционной. 

Стоит отметить, что подобным грешат и европейские коллеги, так недавно один из эстонских депутатов предстал перед парламентом лежа на кровати, куря электронную сигарету и слушая музыку.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 117

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США, Хромакей, ZOOM.
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