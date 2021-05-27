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"Тру рэперы наконец-то": российские заключенные зачитали рэп о против курения (видео)

"Тру рэперы наконец-то": российские заключенные зачитали рэп о против курения (видео)
01:27 Сегодня Телеграф скриншот

Заключенные российской колонии ИК-12 в Нижнем Тагиле продолжают "радовать" своим творчеством. На этот раз они спели рэп на тему здорового образа жизни и, в частности, отказа от курения.

Видео за здоровый образ жизни от заключенных уже разлетелось по российскому сегменту соцсетей.

Оно уже получило множество откликов: большинство, мягко говоря, не оценили потуги рэперов, некоторые же с иронией отметили, что это творчество лучше, чем у российских рэп-исполнителей Моргенштерна и Тимати:

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Как сообщалось, это уже не первое творчество заключенных ИК-12. Так, в начале февраля 2021 года они спели рэп, чтобы пропиарить российскую вакцину от COVID-19 "Спутник V".

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 99

Все по теме:

Курение, Россия, Заключенные, Рэп, ЗОЖ, Нижний Тагил, ИК-12.
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