Неуловимый, кот-"катастрофа" и неловкая ситуация с горшком: уморительные картинки и мемы с котами за неделю

Коты любят хозяйничать везде, не только у себя дома: они воруют личные вещи, лазят по столам, пьют воду из крана и уничтожают все вокруг (вспомним про обои). Хозяева не успевают злиться на своих пушистых хулиганов (а попробуй их догнать!), ведь их выходки рассмешат каждого, даже самого угрюмого.

"Телеграф" собрал в материале самые смешные фото- и видеоприколы, которые подарят отличное настроение.

Кот по кличке "Катастрофа"

А было как-то иначе?)

И так каждый день...

Мы - команда:

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