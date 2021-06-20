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Неуловимый, кот-"катастрофа" и неловкая ситуация с горшком: уморительные картинки и мемы с котами за неделю

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15:10 Сегодня Телеграф Фото: pexels

Коты любят хозяйничать везде, не только у себя дома: они воруют личные вещи, лазят по столам, пьют воду из крана и уничтожают все вокруг (вспомним про обои). Хозяева не успевают злиться на своих пушистых хулиганов (а попробуй их догнать!), ведь их выходки рассмешат каждого, даже самого угрюмого.

"Телеграф" собрал в материале самые смешные фото- и видеоприколы, которые подарят отличное настроение.

Кот по кличке "Катастрофа"

А было как-то иначе?)

И так каждый день...

Мы - команда:

"База" не отвечает

Если вам понравились приколы с кошками, перейдите по этой ссылке за очередной порцией юморных мемов и видео-приколов.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 689

Все по теме:

Животные, Коты, Смех, Юмор, Курьезы, Приколы.
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