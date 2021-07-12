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В Москве супруги поссорились из-за готовки еды и вызвали полицию

В Москве супруги поссорились из-за готовки еды и вызвали полицию
02:27 Сегодня Телеграф иллюстративное фото

Необычный случай произошел у московских полицейских. В субботу, 10 июля, вечером муж и жена совместно готовили ужин, однако поругались из-за различных подходов к кулинарному искусству. При попытке отобрать у супруга нож, чтобы показать "как правильно" резать овощи, женщина случайно порезала себе палец, а далее на место семейного скандала были вызваны правоохранители.

Об этом в воскресенье, 11 июля, сообщает Telegram-канал "Осторожно, новости".

В отделении в Северном Медведково оперативники получили сообщение о том, что на Студёном проезде женщина пытается покончить с собой.

Когда полиция приехала на место, то выяснилось, что никто не пытался себя убить: правоохранители обнаружили двух живых, но очень злых друг на друга "поваров".

"Ивану Ивановичу — 49 лет. Его жене Светлане Валерьевне — 40. В этот злосчастный июльский вечер они намеревались приготовить вместе ужин, поесть, порадоваться, но не сошлись в вопросах кулинарии — как правильно готовить и нарезать продукты. Накал, пожар, безумие, прекрасная половина семьи психанула, попыталась забрать нож у мужа, чтобы показать, как надо, но промахнулась и порезала палец", - говорится в заметке.

При этом для чего супруги вызвали полицию, осталось невыясненным.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, как в Днепропетровской области мужчина связал детей скотчем и перерезал горло сыну после ссоры с бывшей

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Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
Просмотры: 51

Все по теме:

Москва, Россия, Конфликт, Ужин, Спор, Супруги, Кулинары, нарезка овощей.
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