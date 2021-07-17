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Любопытные, спортивные и кусающиеся: самые уморительные приколы и мемы с котами за неделю (фото, видео)

Любопытные, спортивные и кусающиеся: самые уморительные приколы и мемы с котами за неделю (фото, видео)
Обновлено 13:36 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

"Без кота и жизнь не та" - эта фраза появилась не просто так, и кошатники уж точно прекрасно понимают ее смысл. Да, порой этих пушистиков убить охота, но кто же тогда будет веселить и поднимать настроение. А котики в этом деле мастера.

"Телеграф" собрал в материале самые смешные фото- и видеоприколы с четырехлапыми, которые несомненно подарят Вам отличное настроение.

Видимо хозяин был плохим мальчиком:

А этому рыжику в кайф и без хозяина. А зачем он ему, если у него есть две "телочки":

И зачем спрашивается этот домик, если есть вазон?

Если Вы никогда не видели, как проходят вечеринки у котов, то у Вас появилась прекрасная возможность:

Приколы про котов

Осторожно, игры с перышком могут быть травмоопасны...для другого кота:

"Я - художник, я так вижу":

Приколы про котов

Не стоит завидовать, это плохое чувство:

А нечего совать свою мордочку куда попало: 

Приколы про котов

Чтобы легче было заниматься, обязательно берите на тренировку кота:

Аист незамужних девушек выглядит примерно так:

Ничего необычного: обычный день на рыбном рынке:

приколы про котов

Смотрите еще больше забавных видео- и фото-приколов с кошками в нашей прошлой подборке.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 199

Все по теме:

Животные, Коты, Смех, Юмор, Курьезы, Приколы.
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