Любопытные, спортивные и кусающиеся: самые уморительные приколы и мемы с котами за неделю (фото, видео)

"Без кота и жизнь не та" - эта фраза появилась не просто так, и кошатники уж точно прекрасно понимают ее смысл. Да, порой этих пушистиков убить охота, но кто же тогда будет веселить и поднимать настроение. А котики в этом деле мастера.

"Телеграф" собрал в материале самые смешные фото- и видеоприколы с четырехлапыми, которые несомненно подарят Вам отличное настроение.

Видимо хозяин был плохим мальчиком:

А этому рыжику в кайф и без хозяина. А зачем он ему, если у него есть две "телочки":

И зачем спрашивается этот домик, если есть вазон?

Если Вы никогда не видели, как проходят вечеринки у котов, то у Вас появилась прекрасная возможность:

Осторожно, игры с перышком могут быть травмоопасны...для другого кота:

"Я - художник, я так вижу":

Не стоит завидовать, это плохое чувство:

А нечего совать свою мордочку куда попало:

Чтобы легче было заниматься, обязательно берите на тренировку кота:

Аист незамужних девушек выглядит примерно так:

Ничего необычного: обычный день на рыбном рынке:

Смотрите еще больше забавных видео- и фото-приколов с кошками в нашей прошлой подборке.