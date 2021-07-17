Любопытные, спортивные и кусающиеся: самые уморительные приколы и мемы с котами за неделю (фото, видео)

"Без кота и жизнь не та" - эта фраза появилась не просто так, и кошатники уж точно прекрасно понимают ее смысл. Да, порой этих пушистиков убить охота, но кто же тогда будет веселить и поднимать настроение. А котики в этом деле мастера.
"Телеграф" собрал в материале самые смешные фото- и видеоприколы с четырехлапыми, которые несомненно подарят Вам отличное настроение.
Видимо хозяин был плохим мальчиком:
А этому рыжику в кайф и без хозяина. А зачем он ему, если у него есть две "телочки":
И зачем спрашивается этот домик, если есть вазон?
Если Вы никогда не видели, как проходят вечеринки у котов, то у Вас появилась прекрасная возможность:
Осторожно, игры с перышком могут быть травмоопасны...для другого кота:
"Я - художник, я так вижу":
Не стоит завидовать, это плохое чувство:
А нечего совать свою мордочку куда попало:
Чтобы легче было заниматься, обязательно берите на тренировку кота:
Аист незамужних девушек выглядит примерно так:
Ничего необычного: обычный день на рыбном рынке:
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