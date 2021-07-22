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Четверг, 22.07.2021
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Пусть кошка останется: топ-фраз, которые можно услышать и на созвоне в Zoom, и во время секса

Пусть кошка останется: топ-фраз, которые можно услышать и на созвоне в Zoom, и во время секса
05:32 Сегодня Телеграф скриншот

Пандемия коронавируса внесла в человеческие жизни некие коррективы, и теперь все чаще встречи проходят онлайн, а не "глаза в глаза", как раньше. Часто во время таких онлайн-бесед могут прозвучать фразы, которые воспринимаются неоднозначно и услышать их можно не только в Zoom,  а и во время секса.

Одна из пользователей Twitter создала обсуждение на эту тему.

 

Другие читатели соцсети активно отреагировали на ее твит, и также написали в комментариях фразы, которые на онлайн-встречах звучат довольно забавно из-за того, что их часто используют во время интима.

"Все вошли?", "Не слишком громко?", "Я хочу видеть твое лицо", "Осталось меньше минуты до конца", "Когда это кончится?", "А ничего, если мой друг тоже присоединится?", "Пусть кошка останется", - среди прочего, предложили в комментариях.

Ранее "Телеграф" делился смешными курьезами и фото-приколами для поднятия настроения.

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Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
Просмотры: 87

Все по теме:

Шутки, Онлайн, ZOOM, Курьези, Смешные фразы.
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