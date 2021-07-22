Пусть кошка останется: топ-фраз, которые можно услышать и на созвоне в Zoom, и во время секса

Пандемия коронавируса внесла в человеческие жизни некие коррективы, и теперь все чаще встречи проходят онлайн, а не "глаза в глаза", как раньше. Часто во время таких онлайн-бесед могут прозвучать фразы, которые воспринимаются неоднозначно и услышать их можно не только в Zoom, а и во время секса.

Одна из пользователей Twitter создала обсуждение на эту тему.

Фраза, которую можно услышать во время созвона в Зуме на 30+ человек и во время секса. — Дашучено (@sikorochka) July 20, 2021

Другие читатели соцсети активно отреагировали на ее твит, и также написали в комментариях фразы, которые на онлайн-встречах звучат довольно забавно из-за того, что их часто используют во время интима.

"Все вошли?", "Не слишком громко?", "Я хочу видеть твое лицо", "Осталось меньше минуты до конца", "Когда это кончится?", "А ничего, если мой друг тоже присоединится?", "Пусть кошка останется", - среди прочего, предложили в комментариях.

Ранее "Телеграф" делился смешными курьезами и фото-приколами для поднятия настроения.