"Это была замечательная ночь": блогер подхватил коронавирус, целуясь с мужчинами в клубе

В Лондоне на торжественном открытии ночного клуба "Небеса" в понедельник, 19 июля, блогер Джек Джексон поцеловался с 7 парнями и заболел на COVID.

Об этом сообщает "MyLondon".

Блогер признался, что "общался с семью парнями" на вечеринке, и на следующий день у 25-летнего парня был положительный результат теста на коронавирус.

На видео в TikTok, Джек размахивал своим положительным тестом и заявил, что не жалеет о том, что вышел в первую ночь после снятия ограничений.

"Так что да, очевидно, отправился в рай и, бл*н, получил Covid", - сказал он.

"Сожалею ли я, что поцеловал семерых парней той ночью? Абсолютно нет. Это была такая замечательная ночь, и теперь мы должны жить своей жизнью", - отметил блогер.

19 июля клубам Лондона дали зеленый свет на открытие танцполов, и лондонцы выстроились в очередь на углах улиц, чтобы танцевать всю ночь напролет.

Несмотря на то, что число случаев заражения Covid стремительно растет по всей стране и число случаев заболевания быстро растет во всех районах Лондона, правительство настаивает на планах по открытию новых заведений, пишут местные СМИ.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, как в Индонезии мужчина надел одежду жены, чтобы пройти контроль в аэропорту, ведь его тест на коронавирус был положительным.