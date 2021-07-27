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"Размер имеет значение": в России продавщица секс-шопа избила грабителя фалоимитатором (видео)

"Размер имеет значение": в России продавщица секс-шопа избила грабителя фалоимитатором (видео)
05:29 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

В российском Новокузнецке неудачливый воришка решил ограбить секс-шоп, но вместо этого был выпорот длинным фалоимитатором. 

Кадрами происшествия поделились в телеграм-канале MASH. 

Как видно на видео, грабитель зашел в магазин и угрожая продавщице ножом попытался залезть в кассу. Однако продавщица не растерялась и схватила первое, что попалось под руку. 

Этим предметом оказался длинный дилдо, который был применен против грабителя в качестве дубинки. 

Не ожидая столь яростного сопротивления, воришка предпочел скрыться с места происшествия. 

Ситуацию оценили пользователи сети. 

Впрочем, многие предположили, что видео постановочное. 

Как сообщалось ранее, в российской Астрахани мужчина пожаловался полицейским, что в нелегальном магазине ему продали меньшее количество наркотиков, чем он заказал. 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 62

Все по теме:

Россия, Юмор, Новокузнецк, Секс-шоп.
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