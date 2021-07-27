"Размер имеет значение": в России продавщица секс-шопа избила грабителя фалоимитатором (видео)

В российском Новокузнецке неудачливый воришка решил ограбить секс-шоп, но вместо этого был выпорот длинным фалоимитатором.

Кадрами происшествия поделились в телеграм-канале MASH.

Как видно на видео, грабитель зашел в магазин и угрожая продавщице ножом попытался залезть в кассу. Однако продавщица не растерялась и схватила первое, что попалось под руку.

Этим предметом оказался длинный дилдо, который был применен против грабителя в качестве дубинки.

Не ожидая столь яростного сопротивления, воришка предпочел скрыться с места происшествия.

Ситуацию оценили пользователи сети.

Впрочем, многие предположили, что видео постановочное.

Как сообщалось ранее, в российской Астрахани мужчина пожаловался полицейским, что в нелегальном магазине ему продали меньшее количество наркотиков, чем он заказал.