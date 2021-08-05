Скачать
Четверг, 05.08.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Олимпиада-2020
"Спорт вне политики": украинские медалистки Олимпиады рассказали о дружбе с россиянками
"Спорт вне политики": украинские медалистки Олимпиады рассказали о дружбе с россиянками
Итоги дня 4 августа: захват заложников в Кабмине, перестановки в правительстве и медальный дождь для Украины
Итоги дня 4 августа: захват заложников в Кабмине, перестановки в правительстве и медальный дождь для Украины
Суд отправил Чауса под домашний арест
Суд отправил Чауса под домашний арест
Украина может своими руками помочь пропаганде Кремля: эксперт озвучил неочевидный риск проведения "Крымской платформы"
Украина может своими руками помочь пропаганде Кремля: эксперт озвучил неочевидный риск проведения "Крымской платформы"

"Вася, нам не надо столько мяса": в сеть попало забавное видео, как кот защитил хозяев от медведя

"Вася, нам не надо столько мяса": в сеть попало забавное видео, как кот защитил хозяев от медведя
01:27 Сегодня Телеграф

В сети появилось забавное видео, как черный кот храбро противостоит медведю в лесу, якобы защищая хозяев от нападения.

Запись, снятую владельцами домашнего животного по кличке Вася, опубликовал Телеграмм-каналы.

Предположительно, видео снято в российской Якутии. 

Смелый кот, встав на дыбы, словно не пускает медведя подойти ближе к своим хозяевам. Те же просят его убежать, но кот не сдается до последнего: в итоге, медведь отскакивает и убегает в чащу леса.

"Вася, не надо нам столько мяса", - шутит хозяин смелого кота, который отпугнул дикое животное.

Тем временем интернет-пользователи шутят, что Вася что-то знает о множестве кошачьих жизней и пишут, что "страшнее кошки зверя нет".

Другие же говорят, что видео могло быть совершенно иным, будь на нем взрослый медведь. Дескать, к отдыхающим в лесу подобрался медвежонок.

Напомним, самолет авиакомпании Tarco Airlines, который направлялся из столицы Судана в столицу Катара, вынужден был совершить посадку из-за кота, напавшего на пилота.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
Просмотры: 92

Все по теме:

Кот, Видео, Якутия, Медведь.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Олимпийское "золото" принесет Беленюку миллионы
02 "Спорт вне политики": украинские медалистки Олимпиады рассказали о дружбе с россиянками
03 В Минздраве назвали специфические симптомы дельта-штамма COVID-19
04 "Осуждаем такие проявления агрессии": избившего танцора Дорофеевой сотрудника уволили из УГО
05 Виталий Журавский: Майдан уже есть, но он скрытый
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Вымогал миллион: председателю Харьковского облсовета Товмасяну объявили о подозрении в коррупции
Вымогал миллион: председателю Харьковского облсовета Товмасяну объявили о подозрении в коррупции
Олимпийское &quot;золото&quot; принесет Беленюку миллионы
Олимпийское "золото" принесет Беленюку миллионы
&quot;Осуждаем такие проявления агрессии&quot;: избившего танцора Дорофеевой сотрудника уволили из УГО
"Осуждаем такие проявления агрессии": избившего танцора Дорофеевой сотрудника уволили из УГО
Украинские синхронистки Федина и Савчук добыли историческую &quot;бронзу&quot; на Олимпиаде в Токио
Украинские синхронистки Федина и Савчук добыли историческую "бронзу" на Олимпиаде в Токио
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь