"Вася, нам не надо столько мяса": в сеть попало забавное видео, как кот защитил хозяев от медведя

В сети появилось забавное видео, как черный кот храбро противостоит медведю в лесу, якобы защищая хозяев от нападения.

Запись, снятую владельцами домашнего животного по кличке Вася, опубликовал Телеграмм-каналы.

Предположительно, видео снято в российской Якутии.

Смелый кот, встав на дыбы, словно не пускает медведя подойти ближе к своим хозяевам. Те же просят его убежать, но кот не сдается до последнего: в итоге, медведь отскакивает и убегает в чащу леса.

"Вася, не надо нам столько мяса", - шутит хозяин смелого кота, который отпугнул дикое животное.

Тем временем интернет-пользователи шутят, что Вася что-то знает о множестве кошачьих жизней и пишут, что "страшнее кошки зверя нет".

Другие же говорят, что видео могло быть совершенно иным, будь на нем взрослый медведь. Дескать, к отдыхающим в лесу подобрался медвежонок.

Напомним, самолет авиакомпании Tarco Airlines, который направлялся из столицы Судана в столицу Катара, вынужден был совершить посадку из-за кота, напавшего на пилота.