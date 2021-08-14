"Семья это главное": Доминик Торетто вновь стал мемом (фото)

Главный герой серии фильмов "Форсаж" Доминик Торетто, которого сыграл американский актер Вин Дизель, вновь стал героем многочисленных мемов.

На сей раз пользователи сети оценили главную жизненную ценность уличного гонщика и заодно грабителя грузовиков.

Волна хайпа началась после публикации забавной картинки в сообществе Geek Culture в Фейсбук.

На нем видно, как Торетто на своем автомобиле догоняет главного героя сиквелов "Звездных войн" Энакина Скайуокера. Между ними происходит короткий разговор:

"Похоже тебе необходима помощь, Скайуокер", - говорит Торетто.

"Доминик, какого черта ты делаешь в космосе?", - спрашивает у него Энакин.

"Тебе не нужна логика, когда у тебя есть семья", - отвечает он.

Как известно, в "Форсаже" Торетто очень трепетно относился к семье и друзьям, а в семи фильмах и трейлере восьмой части суммарно это слово было произнесено целых 33 раза.

Я ненавижу Марвел за то, что они не дали нам семью Мстителей, ведь семья это самое главное в жизни каждого pic.twitter.com/WQKNrOI4QR — у меня лапки | what if (@strandkss) August 3, 2021

я ненавижу гомофобов потому что они против однополых семей а семья это главное pic.twitter.com/Ija217DV4h — хелля (@hellnade) August 3, 2021

Однако на семейных ценностях дело не остановилось.





Если же подборки мемов с Торетто вам не хватило для поднятия настроения, то свежие приколы о неизменных владыках интернета точно помогут вам с этим.