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Есть уловки: какие приборы потребляют больше всего электричества и как его сэкономить

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Каждый электроприбор тратит энергию, поэтому следует минимизировать использование
Каждый электроприбор тратит энергию, поэтому следует минимизировать использование. Фото pinterest.com

Пять категорий приборов влекут наибольший расход электроэнергии

Удары российских оккупантов по инфраструктуре Украины привели к тому, что сейчас в государстве наблюдаются значительные проблемы с поставкой электроэнергии. Свет выключают в каждом населенном пункте, а людей призывают приобщиться к экономии электроэнергии.

"Телеграф" разбирался, какие приборы в доме больше потребляют электроэнергию летом и каким образом можно ее сэкономить. Приборы с кратковременным использованием, такие как чайники и блендеры, рекомендуется минимально включать.

Первыми в списке идут кондиционеры – они потребляют значительное количество электроэнергии. Для того чтобы сэкономить, нужно устанавливать энергоэффективные модели или использовать программируемые приборы. Пока есть возможность от них стоит вообще отказаться, такие рекомендации есть, в частности, для государственных учреждений.

На втором месте водонагреватели и бойлеры. Для того чтобы сократить энергопотребление этими приборами, можно изолировать бак водонагревателя, что позволит снизить потери тепла, а также уменьшить использование горячей воды.

На третьем месте холодильники и морозильные камеры из-за того, что они работают круглосуточно. Чтобы снизить затраты, нужно выбирать энергоэффективные модели, не размещать их возле источников тепла, а также регулярно очищать от намерзшего льда. Следует также организовать продукты внутри холодильника так, чтобы в нем циркулировал воздух.

Среди приборов длительного использования, потребляющих значительную часть электроэнергии, также печи и плиты. Среди них также есть энергоэффективные модели. Если у вас уже установлена электрическая печь или плита для того, чтобы готовить быстрее и сэкономить электроэнергию, стоит не забывать использовать крышки – это сохранит тепло во время приготовления.

Стиральные машины – еще одни пожиратели энергии. Для того чтобы сэкономить, нужно стирать белье при более низкой температуре, полностью загружать агрегат и при наличии использовать режимы энергосбережения. Также стоит проверить настройку отжима – не очень высокая степень использует меньше электроэнергии.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что во избежание проблем с перепадами электронапряжения в домах используют источники непрерывного питания. Они имеют разные характеристики и подходят для разных электроприборов. При выборе стоит посмотреть, что именно вы будете подключать к ИБП и выбрать в соответствии с требованиями.

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#Электроэнергия #Экономия #приборы #Лайфхак