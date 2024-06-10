Есть уловки: какие приборы потребляют больше всего электричества и как его сэкономить

Пять категорий приборов влекут наибольший расход электроэнергии

Удары российских оккупантов по инфраструктуре Украины привели к тому, что сейчас в государстве наблюдаются значительные проблемы с поставкой электроэнергии. Свет выключают в каждом населенном пункте, а людей призывают приобщиться к экономии электроэнергии.

"Телеграф" разбирался, какие приборы в доме больше потребляют электроэнергию летом и каким образом можно ее сэкономить. Приборы с кратковременным использованием, такие как чайники и блендеры, рекомендуется минимально включать.

Первыми в списке идут кондиционеры – они потребляют значительное количество электроэнергии. Для того чтобы сэкономить, нужно устанавливать энергоэффективные модели или использовать программируемые приборы. Пока есть возможность от них стоит вообще отказаться, такие рекомендации есть, в частности, для государственных учреждений.

На втором месте водонагреватели и бойлеры. Для того чтобы сократить энергопотребление этими приборами, можно изолировать бак водонагревателя, что позволит снизить потери тепла, а также уменьшить использование горячей воды.

На третьем месте холодильники и морозильные камеры из-за того, что они работают круглосуточно. Чтобы снизить затраты, нужно выбирать энергоэффективные модели, не размещать их возле источников тепла, а также регулярно очищать от намерзшего льда. Следует также организовать продукты внутри холодильника так, чтобы в нем циркулировал воздух.

Среди приборов длительного использования, потребляющих значительную часть электроэнергии, также печи и плиты. Среди них также есть энергоэффективные модели. Если у вас уже установлена электрическая печь или плита для того, чтобы готовить быстрее и сэкономить электроэнергию, стоит не забывать использовать крышки – это сохранит тепло во время приготовления.

Стиральные машины – еще одни пожиратели энергии. Для того чтобы сэкономить, нужно стирать белье при более низкой температуре, полностью загружать агрегат и при наличии использовать режимы энергосбережения. Также стоит проверить настройку отжима – не очень высокая степень использует меньше электроэнергии.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что во избежание проблем с перепадами электронапряжения в домах используют источники непрерывного питания. Они имеют разные характеристики и подходят для разных электроприборов. При выборе стоит посмотреть, что именно вы будете подключать к ИБП и выбрать в соответствии с требованиями.