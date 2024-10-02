Три привычки, которые вредят вашему смартфону так, что он может взорваться

Почти каждый регулярно совершает ошибки, которые могут привести к взрыву батареи

Потенциально каждый телефон может взорваться. В телефонах чаще всего взрывается именно батарея. Ее физическое повреждение или перегрев может привести к неисправимым последствиям.

Телеграф собрал три основные привычки, которые могут привести к взрыву телефона. Также телефон подает сигналы, что с ним что-то не в порядке, которые должны насторожить пользователя.

Почему телефон может взорваться:

Дешевые и поврежденные кабели для зарядки

Заряжать телефон чем-нибудь, если вы потеряли или повредили оригинальный кабель, не стоит. Использование несертифицированных или поддельных зарядных устройств может подавать неправильное напряжение или ток к батарее, ускоряя ее порчу и увеличивая риск взрыва. Лучше приобрести сертифицированный вариант или кабель у производителя смартфона.

Регулярная перезарядка телефона

Чрезмерное тепло может дестабилизировать химический баланс литий-ионных батарей. Причинами перегрева могут быть длительное нахождение на зарядке, когда в телефоне уже есть 100% заряда и запуск ресурсоемких программ во время зарядки, что нагружает процессор и увеличивает тепловыделение.

Использование телефона при жаре и чрезмерном тепле

Зарядка телефона, когда вокруг чрезмерная жара или оставление телефонов на приборной панели автомобиля или под прямыми солнечными лучами, может привести к перегреву и потенциальным взрывам.

Предупреждающие знаки потенциальных взрывов:

Во время использования или зарядки телефон становится горячим.

Выпуклая задняя панель или экран является явным признаком повреждения аккумулятора.

Шипение или треск может свидетельствовать о внутренней неисправности.

Химический запах свидетельствует о перегреве или утечке из батареи.

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