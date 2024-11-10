Смартфон перестанет быстро разряжаться: измените эти настройки

Многие функции гаджета работают в фоновом режиме

Быстро садящийся смартфон превращается в ежедневное неудобство, отправляя нас на поиски зарядного устройства в самый неподходящий момент. Избежать этого можно, настроив некоторые функции устройства — так батарея продержится значительно дольше.

Что нужно сделать, чтобы телефон перестал быстро терять заряд, рассказано в материале "УНИАН". Следует воспользоваться этими рекомендациями.

Как сохранить заряд на смартфоне

Отключите фоновую работу приложений

Деактивация этой функции может заметно сократить расход заряда, так как многие программы остаются активными даже в спящем режиме, периодически обновляя данные и потребляя ресурсы. Когда фоновые процессы ограничены, смартфон тратит меньше энергии, так как процессор и оперативная память загружены минимально. Это может снизить расход заряда на 10-20%, в зависимости от количества активно работающих в фоне приложений.

Отключите анимации и спецэффекты

Анимации, такие как плавные переходы между экранами и анимация приложений, требуют дополнительных вычислительных ресурсов от процессора и графического чипа, что повышает нагрузку на устройство и сокращает время работы без подзарядки. В зависимости от устройства, отключение анимаций может снизить расход заряда на 5-15%.

Отключите Always-on Display

Эта функция требует постоянного использования пикселей экрана для отображения времени, уведомлений или другой информации, что приводит к дополнительному расходу энергии. Когда Always-on Display выключен, экран не потребляет энергию, если телефон не используется, что снижает общую нагрузку на батарею. В зависимости от модели устройства, отключение этой функции может увеличить время работы на 5-10%.

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