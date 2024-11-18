Заряжаем смартфон без света: 6 быстрых решений

Вопрос особенно актуален, когда графики отключения света вернулись.

Массированная атака России привела к очередным отключениям электроэнергии в украинских городах. В таких условиях вопрос зарядки смартфонов становится особенно актуальным, ведь мобильная связь часто остается единственным способом коммуникации.

Как зарядить смартфон без света, рассказываем. Есть несколько простых способов.

Зарядка от ноутбука

USB-порт ноутбука может обеспечить питание для смартфона в течение нескольких часов. Зарядка происходит даже когда ноутбук работает от батареи. Важно использовать оригинальный кабель для подключения во избежание повреждения устройств.

Повербанк – надежный источник питания

Портативные зарядные устройства разной емкости позволяют заряжать смартфон от одной до пяти полных зарядок или больше. Современные повербанки поддерживают быструю зарядку и имеют функцию защиты от перегрузки.

Автомобильная зарядка

Прикуриватель автомобиля обеспечивает стабильный источник питания для мобильных устройств. Необходимо приобрести специальный автомобильный адаптер с портом USB. Зарядка возможна как во время движения, так и на стоянке при работающем двигателе.

Солнечные батареи

Портативные солнечные панели превращают солнечный свет в электроэнергию. Эффективность зарядки зависит от мощности панели и интенсивности освещения. Компактные модели легко переносятся и используются даже в полевых условиях.

Заведения с автономным питанием

Кофейни, рестораны и торговые центры часто имеют собственные генераторы. Большинство заведений позволяет посетителям заряжать гаджеты. Пункты несокрушимости также оборудованы розетками для подзарядки телефонов.

Генератор как альтернатива

Бензиновые и дизельные генераторы обеспечивают автономное питание. Мощность даже небольшого генератора достаточна для зарядки нескольких устройств одновременно. Однако очень важно соблюдать правила безопасной эксплуатации.

Также ранее "Телеграф" писал, что делать, если смартфон "не ловит" мобильную сеть. Есть три быстрых способа.