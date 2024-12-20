Не только режим энергосбережения: как сделать так, чтобы смартфон держал заряд вдвое дольше

Есть несколько простых действий, которые продолжат "жизнь" батареи на одном заряде.

Смартфон всегда разряжается в самый неподходящий момент. Когда зарядного устройства рядом нет, а связь нужна, стоит упомянуть, что существует немало простых способов продолжить работу гаджета без включения режима энергосбережения.

Самый простой способ — включение режима полета, когда телефон не требуется для связи. Это мгновенно прекратит поиск сети и сигналов, что существенно сэкономит заряд.

Яркость экрана – один из крупнейших потребителей энергии. Установите темные обои и уменьшите яркость дисплея до комфортного минимума.

Фоновые приложения часто работают незаметно, но активно потребляют энергию. Регулярно проверяйте и закрывайте неиспользуемые приложения. Особое внимание уделите мессенджерам и социальным сетям – они постоянно обновляют данные.

Геолокация, Bluetooth и Wi-Fi тоже требуют значительного количества энергии. Выключайте их, если вы не пользуетесь. Достаточно включить необходимую функцию при использовании.

Вибрация потребляет больше энергии, чем звуковой сигнал. По возможности используйте беззвучный режим или обычные рингтоны вместо вибрации.

Температурный режим тоже оказывает влияние на работу аккумулятора. Не оставляйте телефон под прямыми солнечными лучами или на морозе. Оптимальная температура для работы – комнатная.

Следует также обратить внимание на настройку автоматической блокировки экрана. Чем быстрее экран выключается после прекращения использования, тем дольше будет работать телефон.

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