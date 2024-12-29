Есть почти у каждого: это приложение постоянно ворует память на телефоне, что делать

Лучше повторять такое действие хотя бы один раз в неделю

Одним из приложений, которое регулярно пожирает память в телефоне, является Viber. В нем постоянно копится кэш и его регулярно необходимо чистить, чтобы гаджет не начал подтормаживать.

"Телеграф" рассказывает, как удалить остаточные файлы, чтобы разгрузить устройство. Дело в том, что кэш, который копится в мессенджере, может занимать немалое количество памяти.

Такую процедуру лучше повторять несколько раз в неделю, если вы часто пользуетесь этим приложением, отправляете и получаете различные медиафайлы.

Как очистить кэш в Viber

Открываем мессенджер Viber на телефоне;

Заходим в настройки

Нажимаем на пункт "Память";

Нажимаем на "Очистить кэш".

Удаление кэша никак не повлияет на информацию, которая хранится в мессенджере. Удалены будут исключительно ненужные файлы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как очистить кэш в приложении TikTok. Если вы активно пользуетесь этим приложением, записываете видео, используете фильтры и различные эффекты, оно может занимать большое количество памяти на вашем телефоне.