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Есть почти у каждого: это приложение постоянно ворует память на телефоне, что делать

Автор
Анастасия Мокрик
Дата публикации
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Как освободить память на телефоне Новость обновлена 29 декабря 2024, 07:30
Как освободить память на телефоне. Фото Freepik

Лучше повторять такое действие хотя бы один раз в неделю

Одним из приложений, которое регулярно пожирает память в телефоне, является Viber. В нем постоянно копится кэш и его регулярно необходимо чистить, чтобы гаджет не начал подтормаживать.

"Телеграф" рассказывает, как удалить остаточные файлы, чтобы разгрузить устройство. Дело в том, что кэш, который копится в мессенджере, может занимать немалое количество памяти.

Такую процедуру лучше повторять несколько раз в неделю, если вы часто пользуетесь этим приложением, отправляете и получаете различные медиафайлы.

Как очистить кэш в Viber

  • Открываем мессенджер Viber на телефоне;
  • Заходим в настройки
  • Нажимаем на пункт "Память";
  • Нажимаем на "Очистить кэш".

Удаление кэша никак не повлияет на информацию, которая хранится в мессенджере. Удалены будут исключительно ненужные файлы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как очистить кэш в приложении TikTok. Если вы активно пользуетесь этим приложением, записываете видео, используете фильтры и различные эффекты, оно может занимать большое количество памяти на вашем телефоне.

Теги:
#Память #Телефон #Viber #Кэш #Вайбер